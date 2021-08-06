Вся семья оказалась в больнице после ДТП в Армении

Родители и двое детей попали в больницу в результате ДТП в Армении, об этом пишут СМИ.

Сегодня вечером, примерно в 21:20, в Араратской области

столкнулись "ВАЗ-2107" и грузовик "ЗИЛ", сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Прибывшие на место аварии медики оказали четверым раненым первую помощь, затем их доставили в местный медцентр "Арташат".

Все пострадавшие - члены одной семьи. Родителей позже перевезли в медцентр "Эребуни", а детей 8 и 6 лет - в медцентр "Сурб Григор Лусаворич" в Ереване.