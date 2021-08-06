В Краснодаре запустили первый в крае гибридный томограф

В краснодарской ККБ №1 заработал первый в крае гибридный томограф, - сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Аппарат, полученный в рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в марте 2021 года, заработал в отделении радиоизотопной диагностики ККБ №1. Это первый в регионе гибридный, совмещенный томограф. Он позволяет поставить точный диагноз пациентам с новообразованиями с помощью метода однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), - передает "АиФ-Юг".

Аппарат может провести трехмерное исследование всего тела, области тела или отдельного органа, для чего больным вводят радиоактивный препарат, который быстро накапливается в организме., после чего производят сканирование. Полученное изображение патологических очагов накладывается на компьютерную томографию.

Аппарат может быть использован не только в онкологии, но и в целом ряде областей – в кардиологии, эндокринологии, урологии, травматологии.