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На Ставрополье модернизировали химфармзавод "Биоком"

Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте

Миллиардные инвестиции фармацевтического холдинга "Биннофарм групп", входящего в АФК "Система", позволили модернизировать ставропольский завод "Биоком", что позволило предприятию на треть увеличить перечень выпускаемых препаратов.

"У нас прошло полное обновление производственной площадки. На более своременное было заменено оборудование, что позволило нам увеличить номенклатуру выпускаемых лекарственных препаратов до 42 (с ростом на треть), из них 16 - жизненно необходимые лекарственные препараты. В проект вложен 1 млрд рублей", - сообщила директор по производству производственной площадки "Биннофарм групп" в Ставрополе Марина Нерсесян, передает "Это Кавказ".

Напомним, "Биоком" - единственное предприятие в крае, выпускающее медицинские препараты в твердых лекарственных формах. Теперь завод может выпускать до 26 млн упаковок лекарств ежегодно.

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Вестник Кавказа

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