Названа дата открытия сезона охоты в Грузии

В Грузии 28 августа открывается сезон охоты, сообщает Агентство охраны окружающей среды. Оплата права на охоту производится в любом банке республики.

Согласно данным Агентства, сотрудники Департамента экологического надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства будут осуществлять круглосуточный усиленный контроль за незаконной охотой и нарушением правил охоты на протяжении всего охотничьего сезона на всей территории Грузии.

В случае нарушения закона граждане должны обращаться на горячую линию министерства – 153. Звонки бесплатные и анонимные, пишет Sputnik Грузия.