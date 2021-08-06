В Ставрополе обсудят судьбу старинных зданий и проблемы хаотичной застройки в городе

В Ставрополе 12 августа пройдет круглый стол на тему "Архитектурное историческое наследие Ставрополя: проблемы и решения".

Организатор мероприятия - Ставропольский краевой музей изобразительных искусств.

В круглом столе примут участие представители Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, Молодежного парламента Ставропольского края, администрации города Ставрополя, организаторы фестиваля по восстановлению исторической среды "Том Сойер Фест Ставрополь|, сотрудники центра прикладной урбанистики "Процессор", краеведы, ученые, архитекторы.

В рамках мероприятия будут обсуждаться судьба старинных зданий Ставрополя, нуждающихся в реставрации, а также проблемы хаотичной застройки, в результате которой искажается облик старого города, передает "Ставропольская правда".