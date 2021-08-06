Цены на нефть показали рекордное недельное падение

Мировые нефтяные цены за первую неделю августа снизились более чем на 7%, следует из данных торгов.

Это самое сильное недельное падение с октября прошлого года, уточняет РИА Новости.

Сегодня октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8% - до $70,7 за баррель. Фьючерсы на легкую нефть WTI стали стоить меньше на 1,2%, дойдя до отметки $68,28 за баррель.

В целом, за неделю североморская смесь Brent подешевела на 7,4%, нефть марки WTI - на 7,7%.