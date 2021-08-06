В Батуми появится Adjarabet Arena

Новый стадион Батуми будет пять лет носить название Adjarabet Arena, сообщает пресс-служба компании Ajara PMC ("Аджара Проджект Менеджмент").

Уточняется, что право называть стадион своим именем один год компания, которой принадлежит самая крупная сеть тотализаторов, приобрела на аукционе, за $1,75 млн.

"Аджарабет в ближайшие пять лет в целом выплатит 8,75 миллиона лари. Также сотрудничество предусматривает ряд бенефитов: размещение букв по периметру стадиона, пользование бизнес-боксом и освещение фасада в корпоративных цветах", – приводит сообщение компании Sputnik Грузия. Уточняется, что "Аджарабет" не будет иметь никакого отношения к управлению стадионом, а лишь размещать рекламу.

Планируется, что в 2023 году Батумский стадион примет чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.