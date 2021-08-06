Детские технопарки Ставрополья ждут юных изобретателей

Детские технопарки "Кванториум" Михайловске и Невинномысске готовы принять на обучение около 1700 детей в этом учебном году.

В министерстве образования пояснили, что быть зачисленным на обучение в "Кванториум" может любой желающий учащийся с 5 по 11 классы.

У каждого технопарка своя направленность. В Михайловске это Энерджи, Био, IT, Гео, Робо, HI-TECH цех. В Невинномысске открыты Биоквантум, IT-квантум, Наноквантум, Космоквантум, Промробоквантум, Хайтек.

Ранее сообщалось, что "Кванториумы" появятся в Нальчике (2021 и 2022 годы) и в школе городского округа Прохладный (2023 год).