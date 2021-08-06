Ожидается, что этой зимой мировые цены на газ побьют рекорды, поскольку из-за жаркого лета в северном полушарии запасы на ключевых рынках остаются низкими, а переход на зеленую энергетику способствует росту спроса в новых регионах. Согласно данным Reuters, эталонные цены на нидерландский природный газ в северо-западной Европе за последние три месяца выросли на 80% до рекордного уровня, а спотовый сжиженный природный газ (СПГ) в Азии достиг восьмилетнего сезонного максимума.

Трейдеры делают ставку на то, что средние зимние цены превысят прошлогодние пики, когда из-за сильных морозов в Северной Азии СПГ взлетел более чем на 200% до рекордных максимумов. ”Уровни запасов довольно низкие, поскольку жаркое лето не дает пополнить резервы. Так что зимой следует ожидать повышения цен, особенно если снова ударят морозы”, - считает трейдер из Сингапура.

Средняя цена декабрьского контракта на СПГ в Северо-Восточной Азии составляет около $17,65 за миллион БТЕ и около $17,80 за миллион БТЕ по январскому контракту, сообщил источник в отрасли из Сингапура. В декабре прошлого года цена доставки физических грузов в среднем составляла около $11,50 за миллион БТЕ, а январские грузы стоили около $17 за миллион БТЕ. Восточная Азия, где находятся два крупнейших в мире импортера СПГ - Япония и Китай, отгрузила на 18 млн тонн больше за первые семь месяцев 2021 года, чем за тот же период 2020 года, - сказала вице-президент по рынкам газа и электроэнергии в Rystad Energy Си Нан. ”Высокие температуры стали основной движущей силой этого лета, а также толчком к развитию зеленой энергетики в странах JKTC (Япония, Корея, Тайвань и Китай)”, - добавила эксперт.

Япония, принимающая Олимпиаду, увеличила импорт СПГ, чтобы избежать энергетического кризиса из-за резкого повышения температуры, в то время как китайские компании закупают грузы для удовлетворения пикового спроса в южных регионах и для создания запасов на зиму.

Низкие запасы

Стоимость природного газа в Европе также резко выросла: цены на голландском узле TTF за последний месяц подскочили на 32% до рекордных максимумов, чему способствовали летние перерывы на техническое обслуживание в Норвегии, небольшие поставки СПГ, высокие цены на углерод и низкие уровни резервов. По словам аналитиков, в настоящее время газовые хранилища в Европе заполнены примерно на 50-60% по сравнению с 80% прошлым летом. ”Существует реальный риск того, что Европа вступит в зимний сезон с низкими уровнями запасов, значит, цены будут хорошо поддержаны”, - заявили аналитики ING в недавнем примечании для клиентов.

Аналитики добавили, что российский "Газпром" отложил резервирование дополнительных мощностей по транзиту газа для удовлетворения спроса, что также увеличивает риски повышения цен в Европе. ”Сейчас Россия - единственная страна, у которой есть запасы производства, но для увеличения экспорта ей необходимо будет зарезервировать дополнительные мощности через Украину, чего пока сделано не было”, - сказал Джеймс Хакстепп, газовый аналитик S&P Global Platts по региону Европы, Ближнего Востока и Африки. Platts Analytics придерживается оптимистичного прогноза по ценам на газ в Нидерландах до 2023 года, добавил он.

Фьючерсы на природный газ в США на этой неделе выросли до 31-месячного максимума, при этом Timera Energy ожидает, что до сентября температура будет выше средней, а уровень хранения ниже среднего за пять лет. Текущая форвардная кривая фьючерсного рынка предполагает, что цены будут держаться выше $4 за миллион БТЕ до марта 2022 года. Что касается предложения, то в этом году ожидается около 30 млн тонн дополнительного производства СПГ, которые будут быстро освоены двумя основными потребителями в Европе и Азии, говорят аналитики. ”Зимой два рынка будут бороться за поставки СПГ, особенно, если серьезно похолодает”, - считает Си из Rystad Energy.