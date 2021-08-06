Ушел из жизни Юрий Трутнев

Первый заместитель научного руководителя по перспективным разработкам Российского федерального ядерного центра, доктор технических наук, академик РАН, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Росатома.

Соболезнования в связи с кончиной ученого выразил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он напомнил, что Юрий Трутнев стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия, за более чем 70 лет трудовой деятельности он стал наиболее активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в СССР и затем в России.

"Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне", - подчеркнул Лихачев.

На странице РФЯЦ-ВНИИЭФ в Facebook уточняется, что Юрий Трутнев скончался в ФГБУ Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве.