Китай спасает Северную Корею от голода

Председателю КНР Си Цзиньпину потребовалось более шести лет, чтобы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после того, как последний сменил своего отца. В тот же период Си Цзиньпин встречался с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе не менее пяти раз и даже удостоил ее почетного места во время парада 2015 года, посвященного окончанию Второй мировой войны.

Как отмечает National Interest, хотя официальные лица на обоих берегах реки Ялуцзян, разделяющей КНР и КНДР, постоянно заявляли, что их отношения крепки как никогда, в частных беседах тепла было гораздо меньше. По словам одного из китайских ученых, он был бы не против, если бы Соединенные Штаты атаковали ядерные объекты КНДР. А один северокорейский чиновник сказал, что цель Пхеньяна состоит в том, чтобы не зависеть ни от одной страны. Нет никаких сомнений в том, о какой стране именно он говорил.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда оберегала свою независимость от северных соседей. Основатель государства Ким Ир Сен не любил китайскую культурную революцию, а Мао Цзэдун ненавидел уникальную форму монархического коммунизма Ким Ир Сена. В наше время отношения КНР и КНДР осложнились, когда Пекин поддержал ужесточение санкций ООН в ответ на многочисленные ядерные и ракетные испытания Северной Кореи.

Тем не менее именно Китай предоставил энергию, удобрения и продовольственную помощь для преодоления последствий пандемии в КНДР. Пекин много лет руководствовался многолетней политикой поддержания стабильности в Пхеньяне с помощью поставок продуктов питания, удобрений и топлива.

Сейчас КНДР, похоже, надеется на расширение торговли с КНР. Пхеньян направил в Пекин специалиста по торговле Ли Рён-нама в качестве своего нового посла. Приветствуя Ли в мае, министр иностранных дел Китая Ван И заметил: ”Китай твердо поддерживает КНДР в развитии ее экономики и улучшении условий жизни людей и готов продолжать оказывать КНДР помощь в пределах своих возможностей”.

В конце прошлого месяца NKNews сообщил, что КНДР возобновила строительство дезинфекционной установки недалеко от границы с Китаем. Это может сигнализировать о том, что Пхеньян готовится возобновить крупномасштабную торговлю с Китаем. Южнокорейская разведка предположила, что задержка с открытием этого объекта стала ”серьезным осложнением”, которое привело к публичной критике со стороны Кима и наказанию нескольких высокопоставленных чиновников в июне. Для Кима, стремящегося сохранить стабильность своей страны и выживание режима в условиях очередного ”трудного похода”, означающего потенциальный голод, торговля с Китаем и помощь от соседнего государства - лучшее, с чего ему стоит начать.

Администрация Байдена обсуждала вариант обращения за помощью к Китаю, чтобы убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Возможно, Ким принял к сведению усилия Вашингтона, поскольку на прошлой неделе он посетил Башню дружбы в Пхеньяне, чтобы отдать дань уважения КНР. Как пояснил ”Голос Кореи”, Ким ”выразил благородное почтение мученикам, китайским народным добровольцам, отдавшим свою драгоценную жизнь в национально-освободительной войне корейского народа против империалистической агрессии”.

Это было всего лишь второе посещение памятника Кимом. Он сказал, что двусторонние отношения ”будут твердо продвигаться по пути общего дела из поколения в поколение”. Незадолго до этого он направил Си Цзиньпину послание с соболезнованиями по поводу сильного наводнения в КНР. Такое внимание к добрососедским отношениям - серьезный сдвиг по сравнению с тем временем, когда официальные лица Северной Кореи высмеивали своего союзника.

Ким сказал, что надеется вывести двусторонние отношения на ”новый стратегический уровень”. Си ответил, что в его планах ”защищать, укреплять и развивать” связи двух стран. Оба лидера стремятся к ”региональному миру, стабильности, развитию и процветанию за счет успешного достижения важного взаимопонимания”.

Недавнее потепление между Северной и Южной Кореей, если его можно так назвать, вызвало дискуссию о потенциальном улучшении межкорейских отношений и, возможности провести еще одну встречу на высшем уровне между Кимом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Однако потепление больше похоже на попытку заставить Муна, стремящегося к разрядке на полуострове, отказаться от запланированных военных учений с Соединенными Штатами, чем на искренние усилия по снижению напряженности. В отсутствие готовности Сеула к отмене международных санкций Республика Корея может позволить себе лишь небольшую часть преимуществ, доступных благодаря КНР.

Возможно, именно по этой причине Ким предоставил свободу действий Пекину. КНДР также воздержалась от испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), о которой сообщалось в октябре прошлого года. Таким образом, Север, кажется, действует как послушное буферное государство, о котором так давно мечтали в Китае.

Очевидное потепление в отношении КНР также может отражать подавление Кимом западных и особенно южнокорейских культурных влияний. Похоже, он решил, что очевидная привлекательность жизни за пределами КНДР представляет собой экзистенциальную угрозу выживанию системы и его династии. Расширение связей с Южной Кореей и США почти гарантирует расширение их влияния в КНДР.

Поскольку КНДР находится в тяжелом экономическом положении и опасается культурного проникновения, ее связи с Китаем, скорее всего, только укрепятся.