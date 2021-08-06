Большинство россиян удовлетворены, что родились в РФ

Большинство россиян довольны тем, что родились в России,и не хотели бы быть уроженцами никакой другой страны, следует из опроса ВЦИОМ.

"Три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в России (75%). Любую другую страну в качестве предпочтительного места рождения называют не более 2% наших соотечественников. Есть и те, кто жалеет, что родился в нашей стране (4%)", - говорится в сообщении на сайте центра.

Самыми распространенными вариантами ответа также оказались Германия (2%) и СССР (2%), прочие страны получили 1% или менее.

Респондентам также задавали открытый вопрос, в какой стране они не хотели бы родиться. Здесь лидером оказались США - 14% опрошенных. Еще 11% россиян не хотели бы появиться на свет в Африке (11%), по 3% отвергли Индию и Китай, 2% заявили о нежелании родиться на Украине (2%).