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Пожилой строитель разбился в Ереване

Пожилой строитель разбился в Ереване

Несчастный случай произошел накануне в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

Как сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, из больницы в полицию поступил сигнал о том, что к ним привезли мужчину, который умер, не приходя в сознание.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 63-летний Аргишти Г.

Мужчина вел строительные работы на улице Лео и в какой-то момент случайно упал с крыши.

Уточняется, что погибший работал сварщиком.

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