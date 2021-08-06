Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на фестивале в Любляне

Народная артистка РФ Анна Нетребко и Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов примут участие в музыкальном фестивале в столице Словении Любляне. Об этом сказано на сайте мероприятия.

Нетребко и Эйвазов выступят 8 августа на концерте в культурном центре, названном в честь словенского писателя и драматурга Ивана Цанкара. Зрители услышат партии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других знаменитых композиторов.

Напомним, 69-й Люблянский музыкальный фестиваль в этом году проходит с 1 июля по 8 сентября.