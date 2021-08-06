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Директора осетинской стройфирмы заподозрили в перепродаже лизинговой техники

Директора осетинской стройфирмы заподозрили в перепродаже лизинговой техники

Североосетинские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной компании по факту присвоения им строительной техники, приобретенной по договору лизинга, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"В 2017 году руководитель строительной организации заключил с одним из банков соглашение о долгосрочной аренде автомобильной и спецтехники с последующим ее приобретением в собственность, а затем продал третьим лицам 24 единицы автомобильной и строительной техники, грузовое транспортное средство и полноприводный внедорожник", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Лизинговой компании нанесен ущерб на сумму свыше 136 млн рублей. Директору компании инкриминируется присвоение, совершенное в особо крупном размере, ведется следствие.

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Вестник Кавказа

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