Цены на лечение в санаториях Крыма и Дагестана в июле выросли на 15%

В 12 субъектах России в июле выросла стоимость санаторно-оздоровительных услуг, и больше всего услуги на курортах подрожали в Крыму и Дагестане, - сообщает Росстат.

"Рост цен на санаторно-оздоровительные услуги на 5,1% и более зафиксирован в 12 субъектах Российской Федерации, наибольший - в Дагестане на 15,5%, в Крыму на 15,2%, в Приморском крае - на 12,4%", - говорится в материалах Росстата, передает ТАСС.

В то же время три субъекта снизили цены на санаторно-оздоровительные услуги, - говорится в сообщении.