Тебердинский заповедник лишился ряда маршрутов

Руководство Тебердинского природного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии приняло решение закрыть ряд альпинистских маршрутов и походных троп в связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства и режима особой охраны, - сообщил замдиректора заповедника Александр Бок.

"Так, до устранения нарушений для посещения закрыты альпинистские маршруты Домбая, на вершины Суфруджу, зуб Суфруджу, Белалакая и Малая Белалакая, а также подходные тропы к Медвежьей поляне и верхне-суфруджинским ночевкам", - рассказал он, передает "Интерфакс".

Нарушения связаны с незаконной и самовольной установкой конструкций, вывесок и указателей на маршрутах одним из туроператоров, организующим альпинистские восхождения на вершину Белалакая.

Туроператор проинформирован о нарушениях и до их устранения посещение маршрутов будет ограничено, - добавил замдиректора заповедника.