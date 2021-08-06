Дончанин попробовал себя в роли "черного" лесоруба

Прокуратура Мартыновского района Ростовской области обвинила местного жителя в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба ведомства.

Летом 2020 года мужчина нанял бригаду работников и с их помощью вырубил более 85 деревьев в лесополосе около Новомартыновского поселения, - выяснило следствие.

"Размер ущерба, причиненного государству, составил свыше семи млн рублей", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Суд уже арестовал имущество обвиняемого. Уголовное дело в отношении "черного" лесоруба направлено в суд, - сообщили в надзорном ведомстве региона.