На зарплаты работникам с молотка ушли два автомобиля руководителя

Зарплаты сотрудникам предприятия в Анапе выплатили после продажи автомобилей его директора, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Руководитель объявил предприятие банкротом, не выплатив задолженность по зарплатам, которая в 2020 году перед его ликвидацией перед пятью работниками составляла свыше 300 тыс рублей.

После вмешательства прокуратуры решением суда были арестованы и изъяты принадлежащие директору два автомобиля Land Rover, которые впоследствии реализованы были на торгах, за счет средств от их реализации и была погашена и задолженность перед работниками, - передает "АиФ-Юг".