Дагестанских бизнесменов приглашают на конкурс "100 лучших товаров России"

Центр поддержки предпринимательства Дагестана пригласил представителей малого и среднего предпринимательства республики принять участие в региональном этапе ежегодного конкурса "100 лучших товаров и услуг России" в 2021 году.

Конкурс будет проводиться по номинациям продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения и услуги производственно-технического назначения. Конкурс состоит из двух этапов: первый – сбор и рассмотрение документов, второй этап – выставка товаров и услуг конкурсантов, - передает "АиФ-Дагестан".

Дополнительно могут быть присуждены призы "Новинка" и "Лидер качества".

Заявки принимаются до 25 августа по ссылке https://taplink.cc/moibiz05/p/694fd9/ или в Центре "МойБизнес" в Махачкале, мероприятие пройдет 4 сентября в Научной библиотеке ДГУ, - говорится в сообщении.