Персидский залив становится горячей точкой

Напряженность в отношениях между Ираном и Западом продолжает нарастать на фоне многочисленных морских инцидентов в Персидском заливе, который считается одной из важнейших точек в маршрутах поставки нефти на глобальный рынок, пишет научный сотрудник центра по изучению международных отношений при Лондонской школе экономики и политических наук Эндрю Хаммонд для Arab News.

На прошлой неделе нефтяной танкер, принадлежащий израильской компании, был атакован беспилотником у берегов Омана, в результате чего погибли два члена экипажа - британец и румын. США, Великобритания и Израиль обвинили в атаке Иран - в Тегеране это обвинение категорически отвергли.

Кроме того, 3 августа в Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер, следовавший под флагом Панамы. При этом сообщалось, что судну было приказано идти в Иран. Судно было захвачено у берегов ОАЭ, когда оно приближалось к Ормузскому проливу, через который ежегодно проходит около 20% торгуемой на мировом рынке нефти, примерно четверть всех мировых объемов сжиженного природного газа.

Эксперты не исключают повторения подобных инцидентов. В связи с этим британская организация по координации морских торговых перевозок посоветовала судоходным компаниям в Оманском заливе проявлять крайнюю осторожность.

Рост напряженности в отношениях между Тегераном и Западом (переговоры по ядерной сделке в Вене пока не возобновились) далеко не первый случай за последние годы. Например, летом 2019 года, когда в Лондоне происходила передача полномочий премьер-министра, Иран захватил танкер, идущий под британским флагом в Дубай из иранского порта Бендер-Аббас. Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара захватили иранский танкер с сырой нефтью на $130 млн из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Поскольку нефть продолжает оказывать значительное влияние на мировую экономику, несмотря на увеличение доли альтернативных источников энергии, атака 2019 года на судно под британским флагом вызвала скачок цен на нефть марки Brent. Конечно, на замену терпящим бедствие судам могут быть направлены танкеры, управляемые со спутника, но нефтяная и энергетическая отрасль в целом, тем не менее, обеспокоена угрозой, нависшей над ближневосточными морскими путями и ценным грузом, который по ним движется.

Западные державы начали обдумывать свой ответ на атаку беспилотника на танкер на прошлой неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что последует "надлежащий ответ", а премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт пообещал "дать Ирану собственный ответ".

На что именно эти ответы будут похожи, пока не ясно, но вероятно, что на Западе уже ведутся переговоры о том, что лучше всего сделать для защиты морских перевозок в регионе в ближайшие недели. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 2019 году решила, что лучший шаг - это организовать европейскую морскую миссию по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Тогда Великобританией было принято важное решение в пользу продолжения поддержки Европой ядерной сделки с Ираном перед лицом оппозиции экс-президента США Дональда Трампа.

Сторонники Бориса Джонсона, который в то время собирался сменить Мэй премьерском на посту, настаивали на участии США в этих планах. В итоге Джонсон включил Великобританию в военно-морскую коалицию под руководством США для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе, в которую также входили Саудовская Аравия и Австралия. Однако большинство европейских правительств отказались участвовать, опасаясь, что это негативно скажется на ядерном соглашении 2015 года с Тегераном.

Ключевой проблемой для Европы стало то, что Иран продемонстрировал ослабление своей приверженности соглашению 2015 года, несмотря на некоторые сообщения о прогрессе на переговорах в Вене. В то время как новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси относится к соглашению скептически, его предшественник Хасан Рухани, который первоначально выступал в поддержку соглашения, заявил, что Тегеран не откажется от своего решения увеличить степень обогащения урана сверх установленных в соглашении пределов.

Еще одна важная проблема Запада - крепнущий союз Ирана, Китая и России. В последние годы эти три державы проводили совместные маневры военно-морских сил на ключевых водных путях, включая север Индийского океана и Оманский залив. Россия и Китай - также подписавшие ядерную сделку 2015 года и выступающие за ее продолжение - ранее настаивали на создании новой организации коллективной безопасности и сотрудничества в зоне Персидского залива, создание демилитаризованных зон в регионе и отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива. Присутствие российских и китайских военно-морских судов в иранских портах время от времени значительно увеличивается.

Недавние морские инциденты на Ближнем Востоке могут иметь экономические и геополитические последствия. Хотя полный спектр реакций западных стран на недавние события еще не ясен, следует ожидать, что усиление защиты этих морских торговых путей будет одним из приоритетных пунктов дипломатической повестки западных стран в ближайшие дни.