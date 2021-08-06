ООН прокомментировала ситуацию на госгранице Азербайджана и Армении

В Организации объединенных наций прокомментировали текущую ситуацию на государственной границе Азербайджана и Армении.

Соответствующее заявление сделал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы продолжаем настоятельно призывать стороны к сдержанности, воздерживаться от действий, ведущих к росту напряженности, и решать возникающие вопросы в процессе диалога", - цитирует дипломата ТАСС.