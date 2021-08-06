Естественная убыль населения России увеличилась почти на 60%

Естественная убыль населения России (превышение числа умерших над количеством родившихся) в первом полугодии текущего года выросла на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 421,9 тыс человек против 265,6 тыс годом ранее, об этом сообщает Росстат.

За данный период в нынешнем году родилось на 0,4% детей меньше, чем в минувшем: 678 112 и 680 974 новорожденных соответственно, передает "Интерфакс".

Количество умерших в первом полугодии этого года выросло на 16,2% - до 1 100 044 человек с 946 539 человек год назад.

Напомним, естественная убыль населения в России в прошлои году выросла более чем вдвое по сравнению с 2019 годом: с 316,2 тыс до 688,7 тыс человек. Этот показатель оказался антирекордным с 2005 года, когда естественная убыль населения составила 846,6 тыс человек.