Волонтерский проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа" стартовал в Минводах

В "Экспоцентре" ставропольских Минеральных Вод сегодня прошло торжественное открытие уже пятого по счету волонтерского проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает- 2021".

"С 6 по 19 августа на территории семи регионов Северного Кавказа в пятый раз пройдет международный волонтерский проект межнационального согласия "Маяки дружбы. Башни Кавказа". Россия сближает-2021". В этом году в проекте примут участие 60 волонтеров - представителей регионов России и стран ближнего зарубежья. Все участники будут разделены на четыре группы, каждая из которых на протяжении двух недель успеет поработать в двух регионах", - говорится в сообщении пресс-службы проекта, передает "Это Кавказ".

В рамках программы проекта волонтеры проведут работы на объектах культурно-исторического наследия - башенных комплексах, храмах, дорогах и иных территориях, а также экологические акцииОни смогут изучить культурные достопримечательности, будут посещать мастер-классы и экскурсии, а по вечерам - заполнять онлайн-дневники, где опишут свои впечатления от прошедшего дня, - отмечают организаторы.

Команды также создадут собственные короткометражные фильмы об этапах работы и разработают собственные проекты, направленные на укрепление межнационального согласия, а лучший проект получит грант на реализацию.