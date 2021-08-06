Муж, задушивший жену, арестован в Махачкале
Житель Махачкалы, подозреваемый в убийстве жены, взят под стражу, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.
Как установило следствие, 3 августа текущего года, примерно в 3.30 мск, 29-летний подозреваемый, находясь во дворе своего дома, в ходе вспыхнувшей ссоры со своей супругой, умышленно задушил ее.
"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в управлении.
Расследование продолжается.
Вестник Кавказа
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