Муж, задушивший жену, арестован в Махачкале

Житель Махачкалы, подозреваемый в убийстве жены, взят под стражу, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, 3 августа текущего года, примерно в 3.30 мск, 29-летний подозреваемый, находясь во дворе своего дома, в ходе вспыхнувшей ссоры со своей супругой, умышленно задушил ее.

"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в управлении.

Расследование продолжается.