Узбекистан продаст Турции госдолю в компании Coca-Cola

Агентство по управлению государственными активами договорилось о продаже 57,118% доли в уставном капитале Coca-Cola Bottlers Uzbekistan турецкой группе компаний Coca-Cola İçecek A.Ş (CCI), - сообщили в агентстве.

Турецкая компания приобретет узбекский актив через полностью принадлежащую ей дочернюю компанию CCI International Holland B.V. за $252,28 млн, сделка уже одобрена Государственной комиссией по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества, хотя ее закрытие потребует определенных одобрений со стороны регулирующих органов, - сообщает Podrobno.uz.

Coca Cola İçecek – турецкая компания по розливу безалкогольных напитков, она является одним из крупнейших предприятий в структуре Coca-Cola, так как поставляет продукцию на 10 рынков.

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan является крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане, ее производственные мощности расположены Ташкенте, Намангане и Ургенче, также у компании имеется обширная сеть складов.