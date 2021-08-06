Олимпийское золото для Осетии. Заурбек Сидаков – фаворит борцовского турнира

Сегодня уроженцы Северного Кавказа завоевали полный комплект олимпийских медалей. Золото у борца-вольника из Северной Осетии Заурбека Сидакова, серебро у боксера Муслима Гаджимагомедова (выступает за Краснодарский край), бронза у боксерши Зенфиры Магомедалиевой (Дагестан). Серебряная медаль также у члена сборной Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова, уроженца Цумадинского района Дагестана. Именно он уступил в финале Сидакову со счетом 0:7.

Заурбека Сидакова специалисты называли фаворитом средней весовой категории (до 74 кг.). В Токио он уверенно прошел Аугусто Мидана из Гвинеи-Бисау, Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана, Данияра Кайсанова из Казахстана. В финале встретился с дагестанцем из Белоруссии Кадимагомедовым. Два поединка на Олимпиаде Заурбек закончил досрочно, в том числе в полуфинале с казахом Данияром Кайсановым (11:0). Кадимагомедову, по мнению спортивных экспертов, достались более серьезные соперники на пути к финалу: американец Кайл Дейк и кубинец, выступающий за Италию, Франк Чамисо. Оба соперника входили в число фаворитов многих международных турниров.

Сидаков и Кадимагомедов уже встречались на престижных турнирах. На чемпионате России 2017 года победу в финале одержал дагестанец, поскольку тогда он еще выступал у себя на родине. В Дагестане рассказывают, что Магомедхабиб - один из близких друзей Хабиба Нурмагомедова. Оба родились и выросли в высокогорном Цумадинском районе, граничащим с Чечней.

На Олимпиаде в Токио, как считают специалисты, Сидакову равных не оказалось. Североосетинский борец доминировал во всех поединках, что отличало его от других членов российской команды. Свою победу он посвятил земляку, олимпийскому призеру Бесику Кудухову, погибшему в 2013 году в дорожной катастрофе. Они оба из Беслана. Сегодня в доме Сидаковых в этом городе собрались родственники и соседи на просмотр финального поединка. Как рассказали очевидцы, перед схваткой старшие Сидаковы произнесли молитву над тремя ритуальными осетинскими пирогами. Победу праздновала уже вся Осетия. Золото Сидакова стало 62-й медалью для сборной России на Играх в Токио. На сегодня российские спортсмены завоевали 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые награды.

Заурбек двукратный чемпион мира (2018–2019), чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный победитель первенств России. Выступает не только за Северную Осетию, но и за команду Ханты-Мансийского автономного округа.

В итоге золотые медали завоевали спортсмены из трех северокавказских республик: борец-классик Муса Евлоев (Ингушетия), борцы вольники Заур Угуев (Дагестан) и Заурбек Сидаков (Северная Осетия). Эти победы, безусловно, будут способствовать популяризации спортивной борьбы в регионе, как и бокса - благодаря дагестанцам Муслиму Гаджимагомедову (до 91 кг) и Зенфире Магомедалиевой (до 75 кг).

Муслим уже имеет звание заслуженного мастера спорта России. Для него наиболее удачным стал 2019 год, когда победил на первенстве мира, Европы и Европейских игр. В 2017 году Муслим стал серебряным призером первенства Европы. В финале Олимпийского турнира в Токио он уступил кубинцу Хулио Ла Крусу, которого называют феноменальным бойцом в тяжелом весе. Но Гаджимагомедова единодушно признали вторым в мире, не только по результату, и по профессиональному уровню.

Зенфира Магомедалиева двукратная чемпионка мира и Европы, четырехкратная чемпионка России. Она стала первой чемпионкой мира по женскому боксу в истории Дагестана, в связи с чем ее поздравил телеграммой президент Владимир Путин. На родине Зенфиру называют "королевой кожаной перчатки". За всю спортивную карьеру у Зенфиры всего лишь три поражения. Интересно, что боксом она стала заниматься уже в 23 года и так много успела выиграть турниров за минувшие с тех пор десять лет.

Бронзовая медаль Зенфиры стала четвертой в копилке олимпийских достижений уроженцев Дагестана в Токио. Помимо нее, золото из Японии везут боксер Альберт Батыргазиев, борец-вольник Заур Угуев, серебро – боксер Муслим Гаджимагомедов. Это самый весомый результат из всех северокавказских республик.