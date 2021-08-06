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Ливни снова снесли в Дагестане три моста

Ливни снова снесли в Дагестане три моста

Сильные дожди с градом, обрушившиеся на Дагестан, привели к разрушению участков автодорог Курах - Гельхен и Курах - Шимихюр в Курахском районе республики и снесли три мостовых перехода.

"На территории Курахского района в результате сильного ливневого дождя с градом нанесен огромный ущерб экономике, сельскому хозяйству района. В результате этой стихии были повреждены мосты, мостовые переходы и автомобильные дороги местного и республиканского значения", - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, передает "Это Кавказ".

Обильные селевые потоки сошли и в Ахтынском районе - затоплены жилые дома, приусадебные участки, оросительные каналы оказались заполнены иловой массой.
Из-за непогоды сильно пострадали и сельхозугодья.

Работы по восстановлению дорог уже начались.

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