Незаконных жирафа и единорога накажут в Анапе

В Анапе привлечены к административной ответственности мошенники-аниматоры. Такое сообщение опубликовано в Instagram ОМВД по городу.

При мониторинге интернета полицейские нашли материал об аниматорах в костюмах, работавших в поселке Витязево, которые предлагали сфотографироваться с ними, но после съемки требовали сумму, существенно превышающую ту, что оговаривалась заранее.

Сотрудники пункта полиции Витязева провели проверку и пресекли незаконную деятельность "жирафа" и "единорога", которыми оказались два местных жителя.

На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".

Материалы переданы в суд, который примет решение.