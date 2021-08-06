Мобильные детсады заработают по всему Узбекистану

С нового учебного года мобильные группы дошкольного образования, созданные на базе переоборудованных автобусов, откроются во всех регионах Узбекистана, кроме Ташкента, такое сообщение распространила пресс-служба Минюста.

Соответствующее постановление правительство утвердило сегодня. Эксперимент по созданию мобильных групп шел на протяжении двух лет в 13 районах страны, напоминает Газета. uz.

Группы в передвижных детсадах должны состоять из 16-30 малышей.

Учебный год в таких группах ежегодно стартует 2 сентября и заканчивается 31 мая будущего года, летний оздоровительный период длится с 1 июня по 31 августа.

График работы мобильных групп - до трех смен в день, до шести дней в неделю. Продолжительность занятий в одну смену не должна превышать трех часов.

Государственные дошкольные образовательные услуги в передвижных группах предоставляются бесплатно.