Вандала, поджегшего памятник Махатме Ганди, осудят в Ереване
Уголовное дело по факту осквернения памятника Махатме Ганди в Ереване передано в суд, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.
Преступление было совершено 28 апреля, еще до официального открытия памятника.
Подозреваемый в его совершении - 61-летний житель Еревана, третьего мая его доставили в отдел полиции. Как сообщает Sputnik Армения, мужчина дал признательные показания.
Следствие установило, что 24 апреля в 01:30 нетрезвый подозреваемый, на частной основе ведя работы на игровых площадках рядом с медцентром "Армения", облил памятник Ганди бензином, поджег его и сбежал.
Следствие завершено, вандалу предъявлено обвинение, дело направлено в суд.
Вестник Кавказа
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