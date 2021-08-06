Вандала, поджегшего памятник Махатме Ганди, осудят в Ереване

Уголовное дело по факту осквернения памятника Махатме Ганди в Ереване передано в суд, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Преступление было совершено 28 апреля, еще до официального открытия памятника.

Подозреваемый в его совершении - 61-летний житель Еревана, третьего мая его доставили в отдел полиции. Как сообщает Sputnik Армения, мужчина дал признательные показания.

Следствие установило, что 24 апреля в 01:30 нетрезвый подозреваемый, на частной основе ведя работы на игровых площадках рядом с медцентром "Армения", облил памятник Ганди бензином, поджег его и сбежал.

Следствие завершено, вандалу предъявлено обвинение, дело направлено в суд.