На Кубани проходит "День поля Юга России"

В Усть-Лабинском районе Кубани сегодня открылась агропромышленная выставка "День поля Юга России".

"Согласно доктрине продовольственной безопасности России, показатель продовольственной независимости по основным сельхозкультурам должен составлять не менее 75%. Мы перевыполнили этот показатель по пшенице, ячменю, сое. Есть все возможности достичь высоких результатов и в семеноводстве других культур, которые занимают ведущее место в экономике сельхозпредприятий края. Наши научные учреждения и семеноводческие заводы могут полностью обеспечить запрос кубанских аграриев в высококачественных отечественных семенах", - сообщил на открытии вице-губернатор края Андрей Коробка, отметив, что министерство сельского хозяйства Краснодарского края разрабатывает механизм субсидирования аграриям затрат на приобретение отечественных семян подсолнечника и кукурузы, передает "Интерфакс".

С 2019 года на Кубани начали субсидировать 70% затрат аграриев на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Благодаря этому сельхозпроизводители с каждым годом все больше используют российские семена этой агрокультуры. Со следующего года таким же образом из краевого бюджета будут субсидировать затраты на приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции.

"Эта новая мера господдержки, и объем ее финансирования сейчас прорабатывается", - подчеркнул Коробка.