На курорты Египта будут летать восемь российских авиакомпаний
Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты, которые те смогут использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах, - следует из приказа и пояснений ведомства.
"Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах", - отметили в ведомстве, передает РИА Новости.
Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Напомним, Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами – полеты на них будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю для каждого. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта также получила авиакомпания "Россия".
Вестник Кавказа
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