Олимпиада в Токио: итоги четырнадцатого дня

В Токио завершился четырнадцатый день летних Олимпийских игр.

Российская сборная завоевала сегодня одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Олимпийским чемпионом стал борец-вольник Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг.

"Серебро" завоевал боксер Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Бронзовыми призерами ОИ-2020 стали боксер Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в трековой дисциплине "мэдисон".

Первую серебряную награду Токио-2020 для сборной Азербайджана принес сегодня каратист Рафаэль Агаев (до 75 кг).

Новой медалью пополнилась копилка грузинской сборной: Гено Петриашвили выиграл "серебро" в турнире по вольной борьбе (до 125 кг).

Армянский боксер Ованес Бачков завоевал бронзовую награду в категории до 63 кг.

Три медали взяли турецкие спортсмены: бронзовыми призерами стали Таха Акгюль (вольная борьба, до 125 кг), каратисты Али Софуоглу (ката, мужчины) и Мерве Чобан (кумитэ, до 61 кг, женщины).

Кроме того, еще одну награду заработал для сборной Ирана борец-вольник Амир Хоссейн Заре (до 125 кг).

На данный момент сборная России находится на пятом месте в общем зачете с 17 золотыми, 23 серебряными и 22 бронзовыми медалями.

Первое место занимает Китай (36, 26, 17), в первую пятерку также входят сборные США (31, 36, 31), Японии (24, 11, 16) и Великобритании (18, 20, 20).