В Баку опровергли новый фейк от Минобороны Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию, распространенную армянским оборонным ведомством.

"Чтобы скрыть совершенные провокации, армянские СМИ, манипулируя мнением местного населения, распространяют информацию о пожаре, якобы вспыхнувшем в результате взрыва у государственной границы, после чего будто бы был открыт огонь в направлении Араздейена", - пояснили в азербайджанском министерстве.

В МО АР подчеркнули, что подобные публикации не имеют никаких оснований и представляют собой дезинформациею.

В ведомстве напомнили, что азербайджанские подразделения открывают огонь только для предотвращения провокаций армянской стороны.