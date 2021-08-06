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В Баку опровергли новый фейк от Минобороны Армении

В Баку опровергли новый фейк от Минобороны Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию, распространенную армянским оборонным ведомством.

"Чтобы скрыть совершенные провокации, армянские СМИ, манипулируя мнением местного населения, распространяют информацию о пожаре, якобы вспыхнувшем в результате взрыва у государственной границы, после чего будто бы был открыт огонь в направлении Араздейена", - пояснили в азербайджанском министерстве.

В МО АР подчеркнули, что подобные публикации не имеют никаких оснований и представляют собой дезинформациею.

В ведомстве напомнили, что азербайджанские подразделения открывают огонь только для предотвращения провокаций армянской стороны.

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