На Карачаево-Черкесию идут грозы с градом

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей с грозой, градом и шквалом до 25 м/с, ожидаемых в республике 7-8 августа, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"Из-за сильных осадков на реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Непогода может спровоцировать ЧС и происшествия, связанные с гибелью сельхозкультур, подтопление низменностей, повреждение дамб, подмыв опор линий связи и ЛЭП, а также нарушить работу систем жизнеобеспечения населения, - добавили в МЧС региона.