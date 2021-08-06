Президент поблагодарил чеченских активисток за их общественную деятельность

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой: распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность... объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне - заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Кроме того, благодарность за активную общественную деятельность выражена вице-президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Хаве Исаевой.

Напомним, Медни Кадырова - супруга главы республики Рамзана Кадырова.