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Президент поблагодарил чеченских активисток за их общественную деятельность

Президент поблагодарил чеченских активисток за их общественную деятельность

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой: распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность... объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне - заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Кроме того, благодарность за активную общественную деятельность выражена вице-президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Хаве Исаевой.

Напомним, Медни Кадырова - супруга главы республики Рамзана Кадырова.

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Вестник Кавказа

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