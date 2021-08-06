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Эрдоган рассказал о роли Азербайджана в тушении пожаров в Турции

Эрдоган рассказал о роли Азербайджана в тушении пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами, особо отметил роль Азербайджана в тушении лесных пожаров в стране.

Он также рассказал подробности прошедшего сегодня телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомнив, что на данный момент Азербайджан направил в Турцию свыше 600 пожарных, турецкий лидер пояснил, что Баку готов помочь Анкаре дополнительными силами, включая технику.

По словам Эрдогана, Ильхам Алиев сообщил, что отправит в Турцию еще свыше 100 пожарных, на что турецкий президент ответил, что это "было бы хорошо".

Глава государства подчеркнул, что речь идет о профессиональных пожарных.

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Вестник Кавказа

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