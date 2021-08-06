В учениях ОДКБ в Казани поучаствуют военные шести стран

В Казанском высшем танковом командном училище завершились заключительные штабные переговоры представителей стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках подготовки к совместному учению миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военные делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана провели рекогносцировку места практических действий, определили состав сил и средств, которые примут участие в учениях. Таким образом, всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также в маневрах будет задействовано 90 единиц техники Вооруженных сил РФ, в том числе по два вертолета Ми-24 и Ми-8, самолеты Су-24МР и Су-34.

Учения миротворческих сил ОДКБ пройдут в Казани в ноябре.