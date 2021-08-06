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Армен Саркисян отправил в отставку крупного армянского военачальника

Армен Саркисян отправил в отставку крупного армянского военачальника

Президент Армении Армен Саркисян своим указом уволил первого заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил страны Степана Геворгяна, - сообщили в пресс-службе армянского лидера.

"Освободить от должности первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте, передает РИА Новости.

О причинах увольнения военачальника не сообщается.

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Вестник Кавказа

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