Сапер подорвался на мине в Агдамском районе

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в Агдамском районе. Об этом сообщила Генеральная прокуратура АР.

В ведомстве пояснили, что сапер Фарид Алиев (1990 г.р.) сегодня был отправлен в село Баш Гарванд Агдамского района на поиски неразорвавшихся боеприпасов, он работал на территории, где будет строиться новая дорога.

В какой-то момент мужчина подорвался на противопехотной мине.

Сейчас Алиев проходит обследование.