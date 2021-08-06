Российские гандболистки гарантировали себе медаль Олимпиады в Токио

Гандболистки из России вышли в финал летних Олимпийских игр.

В полуфинале они взяли верх над командой Норвегии, встреча окончилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.

В финальной схватке послезавтра россиянки поспорят за "золото" со сборной Франции.

На групповом этапе эти команды уже встречались, тогда россиянки выиграли со счетом 28:27.

Напомним, российская сборная - действующий олимпийский чемпион, в финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки выиграли у француженок.