Российские гандболистки гарантировали себе медаль Олимпиады в Токио
Гандболистки из России вышли в финал летних Олимпийских игр.
В полуфинале они взяли верх над командой Норвегии, встреча окончилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.
В финальной схватке послезавтра россиянки поспорят за "золото" со сборной Франции.
На групповом этапе эти команды уже встречались, тогда россиянки выиграли со счетом 28:27.
Напомним, российская сборная - действующий олимпийский чемпион, в финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки выиграли у француженок.
Вестник Кавказа
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