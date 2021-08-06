Каратист завоевал первое "серебро" Токио-2020 для Азербайджана

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев сегодня завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финале летней Олимпиады в Токио уступил итальянцу Луиджи Бусе со счетом 0:1.

В полуфинале Рафаэль Агаев взял верх над венгерским спортсменом Габором Харспатаки со счетом 7:0

В ходе групповых встреч представитель азербайджанской сборной набрал шесть очков, на его счету три победы при одном поражении.

Ранее три азербайджанских спортсмена - боксер Альфонсо Домингес, дзюдоистка Ирина Киндзерская, борец Рафик Гусейнов - завоевали бронзовые медали ОИ-2020.