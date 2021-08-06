В Армавире тушили ремонтный завод Минобороны

Сегодня в кубанском Армавире горел бронетанковый ремзавод Минобороны России, - сообщили в паблике "ЧП Армавир".

Загорелся щит управления дробеструйной установкой, огонь распространился в одном из цехов, - сообщили в паблике.

Пламя быстро распространилось на площади в 50 кв м. Пожарные локализовали очаг возгорания и потушили огонь. К счастью, обошлось без пострадавших, - рассказали в пресс-службе Армавира, передает портал Юга.ру.

Пожар был не в юрисдикции МЧС - завод принадлежит Минобороны РФ, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас огнеборцы осуществляют проливку кровли здания завода и прилегающих помещений.