В Армавире тушили ремонтный завод Минобороны
Сегодня в кубанском Армавире горел бронетанковый ремзавод Минобороны России, - сообщили в паблике "ЧП Армавир".
Загорелся щит управления дробеструйной установкой, огонь распространился в одном из цехов, - сообщили в паблике.
Пламя быстро распространилось на площади в 50 кв м. Пожарные локализовали очаг возгорания и потушили огонь. К счастью, обошлось без пострадавших, - рассказали в пресс-службе Армавира, передает портал Юга.ру.
Пожар был не в юрисдикции МЧС - завод принадлежит Минобороны РФ, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сейчас огнеборцы осуществляют проливку кровли здания завода и прилегающих помещений.
Вестник Кавказа
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