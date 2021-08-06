Казахстанский футбольный клуб пригласил Месси в свою команду

Казахстанский "Туран" пригласил аргентинского нападающего Лионеля Месси в свою команду. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице туркестанского футбольного клуба в социальной сети Instagram.

"Месси, приглашаем вас в Туркестан - духовную столицу Тюркского мира", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне пресс-служба "Барселоны" сообщила, что капитан футбольного клуба Лионель Месси покидает команду. У 34-летнего нападающего была договоренность о продлении контракта, однако стороны не смогут подписать новое соглашение из-за экономических правил и ограничений Примеры.