Туркменистан нарастит поставки газа и электричества в Центральную Азию

В МИД Туркменистана сообщили, что республика готова значительно нарастить поставки в страны Центральной Азии природного газа и электроэнергии.

"С туркменской стороны была заявлена готовность к существенному наращиванию объемов поставок природного газа из Туркменистана в страны Центральной Азии, либо через их территории на внешние рынки, на взаимовыгодных условиях", - сообщил вице-премьер, глава МИД республики Рашид Мередов по итогам консультативной встречи глав государств региона, которая состоялась в пятницу на туркменском побережье Каспия.

По словам Мередова, для полной реализации природно-сырьевого потенциала региона необходимо создать мощную энергетическую инфраструктуру, что потребует "активного и полноформатного участия всех без исключения государств Центральной Азии".