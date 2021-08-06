Борец-вольник Заурбек Сидаков завоевал золото ОИ-2020

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал чемпионом XXXII Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг, одолев в финале со счетом 7:0 представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова. Бронза пополнит копилки сборных США и Узбекистана.

Сидаков – двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион России по вольной борьбе, а также обладатель золота Европейских игр.

В настоящее время у сборной России 17 золотых медалей Олимпиады-2020, также в активе россиян 23 серебряные и 22 бронзовые награды.