Жара до 43 градусов надвигается на Дагестан

В Дагестане 6-8 августа ожидается сильна жара. В выходные в республике будет 40-43 градуса.

"По данным Росгидромета, в период 12-16 часов 6-8 августа 2021 года по районам Дагестана ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в этот период местами ожидается: в низменных районах – 42-43 градуса, предгорных районах – 40 градусов, приморских и горных районах – 38 градусов", – сообщается на сайте ГУМЧС по Дагестану.

Ранее об аномальной жаре в выходные сообщалось в Ставропольском крае, Астраханской области, Калмыкии.