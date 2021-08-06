Путин поручил при необходимости поддержать бедных россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости оказать дополнительную поддержку граждан с низкими доходами. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - указано в сообщении главы государства.

Уточняется, что соответствующий доклад должен быть представлен 1 ноября, далее – один раз в полгода.