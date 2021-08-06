Пожары локализованы в двух районах Антальи

В пятницу в провинции Анталья удалось справиться с лесными пожарами в районах Манавагт и Гюндогмуш, об этом сообщил в Twitter в пятницу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Ранее в пятницу сообщалось, что борьба с пожарами продолжается в пяти провинциях - Анталья, Мугла, Испарта, Айдын и Денизли. В Анталье были два очага возгорания.

Всего с начала пожаров на юге Турции локализовано почти 200 пожаров.